Округлите числа 6 009 842 до десяти тысяч

Математика
Округлите числа 6 009 842 до десяти тысяч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6009842 = 610000 Так как разряд, младше разряда десяти тысяч - тысячи, и в этом разряде число >=5, значит мы к разряду десяти тысяч прибавляем 1, если же меньше 5, то все разряды после разряда десяти тысяч заменяются нулями, а разряд десяти тысяч остается без изменений.
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