Округлите числа 6 009 842 до десяти тысяч

Гость: Гость:

6009842 = 610000 Так как разряд, младше разряда десяти тысяч - тысячи, и в этом разряде число >=5, значит мы к разряду десяти тысяч прибавляем 1, если же меньше 5, то все разряды после разряда десяти тысяч заменяются нулями, а разряд десяти тысяч остается без изменений.