Самом это прилагательное?

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Самом это прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(каком) самом, конечно прилагательное
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