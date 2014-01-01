Самом это прилагательное?
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Самом это прилагательное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(каком) самом, конечно прилагательное
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