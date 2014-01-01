Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верно? 1) Сумма углов вы­пук­ло­го четырёхуголь­ни­ка равна 360 гра­ду­сам. 2) Сред­няя линия тра­пе­ции равна сумме её ос­но­ва­ний. 3) Любой па­рал­ле­ло­грамм можно впи­сать в окруж­нос...

Математика

Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верно? 1) Сумма углов вы­пук­ло­го четырёхуголь­ни­ка равна 360 гра­ду­сам. 2) Сред­няя линия тра­пе­ции равна сумме её ос­но­ва­ний. 3) Любой па­рал­ле­ло­грамм можно впи­сать в окруж­ность.

Автор: Гость