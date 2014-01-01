Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верно? 1) Сумма углов вы­пук­ло­го четырёхуголь­ни­ка равна 360 гра­ду­сам. 2) Сред­няя линия тра­пе­ции равна сумме её ос­но­ва­ний. 3) Любой па­рал­ле­ло­грамм можно впи­сать в окруж­нос...

Математика
Какое из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний верно? 1) Сумма углов вы­пук­ло­го четырёхуголь­ни­ка равна 360 гра­ду­сам. 2) Сред­няя линия тра­пе­ции равна сумме её ос­но­ва­ний. 3) Любой па­рал­ле­ло­грамм можно впи­сать в окруж­ность.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 2 верно  ...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Последовательное сокращение и расслабление кишечной стенки вызывает перемещени?? пищевой массы называется
Ответить
Русский язык
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение
Ответить
Английский язык
1.In Western Europe Christmas celebrations is/ take place on the 25th of December. 2. In 2014 the Olympics were/ were held in Sochi, Russia. 3...
Ответить
Алгебра
При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х
Ответить
Русский язык
Слово наступили пишется с буквой А почему?
Ответить