При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х
Алгебра
При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х -2 >=0 6-x>=0 Значение под корнем не может быть меньше 0, иначе оно не имеет смысла. 3x >= 2 -x>= -6 x>= 2/3 x<= 6 x∈[2/3 ;6]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите Биологическими особенностями млекопитающих, позволившими им освоить многие среды обитания:являются
Физика
Сила тяжести, действующая на закрытый металлический контейнер с грузом равна 10000 ??, объем контейнера 1.5м^3. Всплывет он или утонет, если его от...
Математика