При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х

Алгебра
При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х -2 >=0 6-x>=0 Значение под корнем не может быть меньше 0, иначе оно не имеет смысла. 3x >= 2 -x>= -6 x>= 2/3 x<= 6  x∈[2/3 ;6]
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