Подумай полезны ли грызуны для человека.почему он с ними борется

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Подумай полезны ли грызуны для человека.почему он с ними борется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грызуны не полезны для человека т.к они являются переносчиками разных болезней. Потому что грызуны уничтожают урожай и разносят всякую инфекцию.
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