Найти производную. 1. f(x)=2x^4-0,2x+10 2. F(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)
Алгебра
Найти производную. 1. f(x)=2x^4-0,2x+10 2. F(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x) = 2x^4 -0,2x +10 f ' (x) = 8x³ -0,2 2) f(x) = (3x-5)(4x²-3x³) =12x³- 9x^4 - 20x² +15x³= - 9x^4 +27x³ -20x² f ' (x) = - 36x³ + 81x² - 40x
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