Найти производную. 1. f(x)=2x^4-0,2x+10 2. F(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)

Алгебра
Найти производную. 1. f(x)=2x^4-0,2x+10 2. F(x)=(3x-5)*(4x^2-3x^3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x) = 2x^4 -0,2x +10     f ' (x) = 8x³ -0,2 2) f(x) = (3x-5)(4x²-3x³) =12x³- 9x^4 - 20x² +15x³= - 9x^4 +27x³ -20x²    f ' (x) = - 36x³ + 81x² - 40x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Длина электромагнитной волны равна 3 см. Период колебаний в этой волне равен
Ответить
Биология
У человека отсутствие потовых желез передается как сцепленный с X-Хромосомой рецессивный признак а раковины передается через Y хромосому по потомст...
Ответить
Математика
Теплоход в первый день был в пути 8ч а во второй 6ч, причем в первый день он прошел н?? 50 км больше чем во второй. какое расстояние теплоход проше...
Ответить
Английский язык
Foggy, Frosty, Cloudy, Stormy, Snowy перевести на русский
Ответить
Математика
1 г нефти, попав в водоём, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 целых1/14 м, шириной 2 целых 1...
Ответить