Длина электромагнитной волны равна 3 см. Период колебаний в этой волне равен
Физика
Длина электромагнитной волны равна 3 см. Период колебаний в этой волне равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = l/c = 0,03/ 3*10^8 = 10^-10 с = 0,1 нс
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