Теплоход в первый день был в пути 8ч а во второй 6ч, причем в первый день он прошел н?? 50 км больше чем во второй. какое расстояние теплоход прошел в каждый из этих дней, если шел с одинаковой скоростью?
Математика
Теплоход в первый день был в пути 8ч а во второй 6ч, причем в первый день он прошел н?? 50 км больше чем во второй. какое расстояние теплоход прошел в каждый из этих дней, если шел с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-6=2 ч больше был в пути в первый день 50/2=25 км/ч скорость теплохода 8*25=200 км проплыл в 1 день 6*25=150 км проплыл во 2 день
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