Теплоход в первый день был в пути 8ч а во второй 6ч, причем в первый день он прошел н?? 50 км больше чем во второй. какое расстояние теплоход прошел в каждый из этих дней, если шел с одинаковой скоростью?

Математика

Теплоход в первый день был в пути 8ч а во второй 6ч, причем в первый день он прошел н?? 50 км больше чем во второй. какое расстояние теплоход прошел в каждый из этих дней, если шел с одинаковой скоростью?

Автор: Гость