Ккб стоона которого равна 4 см а наверху размещены два куба со стороной 1 см. Найдите площадь поверхности фигуры

Математика

Ккб стоона которого равна 4 см а наверху размещены два куба со стороной 1 см. Найдите площадь поверхности фигуры

Автор: Гость