Ккб стоона которого равна 4 см а наверху размещены два куба со стороной 1 см. Найдите площадь поверхности фигуры
Математика
Ккб стоона которого равна 4 см а наверху размещены два куба со стороной 1 см. Найдите площадь поверхности фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь большого куба = 6*4*4=96см^2 площадь 2-х маленьких = 2 *6*1*1=12см^2 96+12-1*4=104
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