Помогити составитьзадачу в 2 действия и решить ее

Гость: Гость:

Условие: В школу завезли 300 яблок. В первый день из них забрали 120 и раздали их 60 ученикам. Сколько яблок досталось каждому ученику? Сколько яблок осталось? 1. 120 : 60 = 2 2. 300 - 120 = 180