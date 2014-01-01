Последовательное сокращение и расслабление кишечной стенки вызывает перемещени?? пищевой массы называется
Биология
Последовательное сокращение и расслабление кишечной стенки вызывает перемещени?? пищевой массы называется
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Гость:
Называется перистальтика
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