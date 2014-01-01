Дополнение. Прямое и косвенное дополнение

Гость: Гость:

Прямое дополнение присоединено к глаголу винительным падежом без предлога или родительным ,обозначающим отрицание ,либо часть от целого:. любить маму ,не любить рыбы,взять сахара Косвенные дополнения - все остальные : прийти к другу ,интересоваться театром и т.д.( в других падежах )