Найти 3 последовательные наиурал числа квадрат большего на 37 больше протзведения двух других чисел
Алгебра
Найти 3 последовательные наиурал числа квадрат большего на 37 больше протзведения двух других чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеем три числа а а+1 а+2 Составляем уравнение (a+2)^2 - a*(a+1) = 34 a^2 + 4a + 4 - a^2 - a =34 3a = 30 a = 10 Числа 10, 11, 12
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