Нпишите по 2 слова к каждому корню 1 пер-пира, 2 дер-дира, 3 тер -тера, 4 мер-мира, 5 стел-стила срочно нельзя использовать слова: запирать, запер, отдиать, отдеру, вытирать, вытер, замирать, замер, расстилать, расстелю. срочно...

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Нпишите по 2 слова к каждому корню 1 пер-пира, 2 дер-дира, 3 тер -тера, 4 мер-мира, 5 стел-стила срочно нельзя использовать слова: запирать, запер, отдиать, отдеру, вытирать, вытер, замирать, замер, расстилать, расстелю. срочно пожалуйсто даю 20балов

Автор: Гость