События нового времени

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События нового времени
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Вестфальский мир Английская революция Война за независимость США Французская революция Русско-турецкая война 1787-1792 Русско-шведская война 1788—1790 Наполеоновские войны Греческая революция Восстание декабристов Русско-турецкая война 1828—1829 годов Июльская революция 1830 г. Первая Опиумная война Вторая Опиумная война Гражданская война в США Американо-мексиканская война
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