Ломаные линии и их вершины

Математика
Ломаные линии и их вершины
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ломаная - это геометрическая фигура, состоящая из точек, которые соединены отрезками.

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