Ломаные линии и их вершины
Математика
Ломаные линии и их вершины
Ответ(ы):
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Ломаная - это геометрическая фигура, состоящая из точек, которые соединены отрезками.
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