Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція

География
Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 605-578=27(різниця у тиску) 2)27*10,5=283,5(м)(ця ж різниця у метрах) 3)1820-283,5=1536,5(м)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Перечислите три объекта прямого налогообложения.
Ответить
Физика
Какой объем воды можно нагреть от 20 градусов до кипения сообщив ей 1,6*8 МДж теплоты?
Ответить
Английский язык
Прочитай, вставляя глаголы в скобки. was,crossed, climbed, reached, landed, walked, followed. Our ship ( ) at Deep Bay. We ( ) the Snake River t...
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1)250-(х+2):15=242
Ответить
Русский язык
Проект.история моего имени
Ответить