Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція

География

Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція

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