Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція
География
Найвища в Україні метеостанція розташована в Українських Карпатах на схилі гори ??ожижевська.На вершині горни(1820 м) барометр показує 578 мм рт. ст. а на станції 605 мм рт. ст. Обчисліть на якій висоті розташована метеостанція
Ответ(ы):
Гость:
1) 605-578=27(різниця у тиску) 2)27*10,5=283,5(м)(ця ж різниця у метрах) 3)1820-283,5=1536,5(м)
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