Какой объем воды можно нагреть от 20 градусов до кипения сообщив ей 1,6*8 МДж теплоты?

Физика
Какой объем воды можно нагреть от 20 градусов до кипения сообщив ей 1,6*8 МДж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Q = cmΔt -----------------------> m = Q / cΔt  Q - кол-во теплоты ( 1,6 * 8 МДж = 12,8 МДж = 12800000 Дж )  с - удельная теплоёмкость ( для воды 4200 Дж / кг * С )  Δt - разности температур ( 100 С( температура кипения воды ) - 20 С = 80 С )  m = 12800000  / 4200 * 80 = 12800000 / 336000 ≈ 38 кг  V = m / p  m - масса ( 38 кг )  р - плотность ( для воды 1000 кг / м³ )  V = 38 / 1000 = 0,038 м³
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