Через точку В трапеции АВСД(ВС параллельна АД) проведена прямая НВ, перпендикуляр??а плоскости (АВС), а через точку С - прямая СК, параллельна прямой ВН. Докажите, что прямая СК перпендикулярна диагонали АС трапеции АВСД. Чере...
Геометрия
Через точку В трапеции АВСД(ВС параллельна АД) проведена прямая НВ, перпендикуляр??а плоскости (АВС), а через точку С - прямая СК, параллельна прямой ВН. Докажите, что прямая СК перпендикулярна диагонали АС трапеции АВСД. Через вершину В прямоугольной трапеции АВСД(ВС параллельна АД, угол А=90 градусов)проведена прямая l, перпендикулярна плоскости(АВС), М принадлежит l. Докажите, что прямая АВ перпендикулярна плоскости (ВМС)
Ответ(ы):
Гость:
1) BH перпендикулярна плоскость АВС , КС параллельна ВН ⇒ КС перпендикулярна плоскости АВС ⇒ КС перпендикулярна АС чтд 2) т.к. BI перпендикулярна плоскости АВС, то угол АВС = 90 ⇒ АВ перпендикулярна MI, а значит что АВ перпендикулярна и плоскости МВС чтд задачи устные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите: The Third Sunday in June Father s day is the day when children give greeting cards and presents to their fathers
Литература
Русский язык
Запишите единственную в мире национальность,которая является прилагательным,перешедшим в существительное.