Через точку В трапеции АВСД(ВС параллельна АД) проведена прямая НВ, перпендикуляр??а плоскости (АВС), а через точку С - прямая СК, параллельна прямой ВН. Докажите, что прямая СК перпендикулярна диагонали АС трапеции АВСД. Чере...

Геометрия

Через точку В трапеции АВСД(ВС параллельна АД) проведена прямая НВ, перпендикуляр??а плоскости (АВС), а через точку С - прямая СК, параллельна прямой ВН. Докажите, что прямая СК перпендикулярна диагонали АС трапеции АВСД. Через вершину В прямоугольной трапеции АВСД(ВС параллельна АД, угол А=90 градусов)проведена прямая l, перпендикулярна плоскости(АВС), М принадлежит l. Докажите, что прямая АВ перпендикулярна плоскости (ВМС)

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