Справедливо ли утверждение , что без растений жизнь на Земле была бы невозможна
Биология
Справедливо ли утверждение , что без растений жизнь на Земле была бы невозможна
Ответ(ы):
Гость:
Конечно! Не было бы растений не было бы кислорода, нет кислорода нет жизни!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите единственную в мире национальность,которая является прилагательным,перешедшим в существительное.
Алгебра
Математика
За 2ч пешеход,двигаясь равномерно,прошел 10 км. Сколько километров он пройдет еще з?? 3ч,если за каждый следующий час будет проходить на 1км меньше...
Русский язык