Справедливо ли утверждение , что без растений жизнь на Земле была бы невозможна

Биология
Справедливо ли утверждение , что без растений жизнь на Земле была бы невозможна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно! Не было бы растений не было бы кислорода, нет кислорода нет жизни!
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