Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности x2+y2=10 и п??яой x+2y=5
Алгебра
Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности x2+y2=10 и п??яой x+2y=5
Ответ(ы):
Гость:
X²+y²=10 x+2y=5 ⇒ x=5-2y (5-2y)²+y²=10 25-20y+4y²+y²=10 5y²-20y+15=0 y²-4y+3=0 D=4+3=7 y(1)=2+√7 x(1)=5-2(2+√7)=1+√7 y(2)=2-√7 x(2)=9+√7 координаты точек пересечения (1+√7;2+√7) и (2-√7;9+√7)
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