Главные события Нового времени
История
Главные события Нового времени
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Основные события Нового времениВестфальский мирАнглийская революцияВойна за независимость СШАФранцузская революцияРусско-турецкая война 1787-1792Русско-шведская война 1788—1790Наполеоновские войныГреческая революцияВосстание декабристовРусско-турецкая война 1828—1829 годовИюльская революция 1830 г.Первая Опиумная войнаРеволюции 1848—1849 годовКрымская войнаГражданская война в АмерикеАмерикано-мексиканская войнаПервая мировая война
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