Составить рассказ со слов: коллекция, профессор, хобби, коралл, кристалл, метал, кр??ссворд.

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Составить рассказ со слов: коллекция, профессор, хобби, коралл, кристалл, метал, кр??ссворд.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды один профессор решал кроссворд и в нём была коллекция металлов. Он тоже захотел завести свою коллекцию, взял драгоценные кристаллы и подводные кораллы, а потом это стало его хобби.
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