Составить рассказ со слов: коллекция, профессор, хобби, коралл, кристалл, метал, кр??ссворд.
Русский язык
Составить рассказ со слов: коллекция, профессор, хобби, коралл, кристалл, метал, кр??ссворд.
Ответ(ы):
Гость:
Однажды один профессор решал кроссворд и в нём была коллекция металлов. Он тоже захотел завести свою коллекцию, взял драгоценные кристаллы и подводные кораллы, а потом это стало его хобби.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцат...