Какое из перечисленных растений имеет сложные листья: а)каштан; б)дуб; в)липа. ??чень срочно!!!!
Биология
Какое из перечисленных растений имеет сложные листья: а)каштан; б)дуб; в)липа. ??чень срочно!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцат...
Математика
у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12
Математика
В корзине 20 грибов. боровиков меньше всего.сыроежек на 4меньше чем лисичек.сколько грибов каждого вида может быть в корзине?