В корзине 20 грибов. боровиков меньше всего.сыроежек на 4меньше чем лисичек.сколько грибов каждого вида может быть в корзине?

Математика

В корзине 20 грибов. боровиков меньше всего.сыроежек на 4меньше чем лисичек.сколько грибов каждого вида может быть в корзине?

Автор: Гость