А) 435•17+3008=? б) 435•(17+3008)=? в) 67•64+89•502=? г) 27•(64+89)•502=? задача. MON=75°, NOA=105°, AOB=75°. Мо??ут ли пары лучей OM и OA, OB быть дополнительными лучами?
Математика
А) 435•17+3008=? б) 435•(17+3008)=? в) 67•64+89•502=? г) 27•(64+89)•502=? задача. MON=75°, NOA=105°, AOB=75°. Мо??ут ли пары лучей OM и OA, OB быть дополнительными лучами?
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