А) 435•17+3008=? б) 435•(17+3008)=? в) 67•64+89•502=? г) 27•(64+89)•502=? задача. MON=75°, NOA=105°, AOB=75°. Мо??ут ли пары лучей OM и OA, OB быть дополнительными лучами?

Математика

А) 435•17+3008=? б) 435•(17+3008)=? в) 67•64+89•502=? г) 27•(64+89)•502=? задача. MON=75°, NOA=105°, AOB=75°. Мо??ут ли пары лучей OM и OA, OB быть дополнительными лучами?

Автор: Гость