Помогите составить условия к задачам.1Цена билета 100 р.Пассажир отдал в кассу 500р.д??я покупки3 билетов.сколько сдачи он должен получить? 2.Один рабочий изготавливал за день 23 детали,а другой-21 деталь.Сколько деталей изгото...

Математика

Помогите составить условия к задачам.1Цена билета 100 р.Пассажир отдал в кассу 500р.д??я покупки3 билетов.сколько сдачи он должен получить? 2.Один рабочий изготавливал за день 23 детали,а другой-21 деталь.Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня?

Автор: Гость