Помогите составить условия к задачам.1Цена билета 100 р.Пассажир отдал в кассу 500р.д??я покупки3 билетов.сколько сдачи он должен получить? 2.Один рабочий изготавливал за день 23 детали,а другой-21 деталь.Сколько деталей изгото...
Математика
Помогите составить условия к задачам.1Цена билета 100 р.Пассажир отдал в кассу 500р.д??я покупки3 билетов.сколько сдачи он должен получить? 2.Один рабочий изготавливал за день 23 детали,а другой-21 деталь.Сколько деталей изготовят оба рабочих за 2 дня?
Ответ(ы):
Гость:
1 задача 1)100*3=300 рублей - цена 3 билетов. 2)500-300=200 рублей- должны сдать сдачи пассажиру. Ответ: сдача должна быть 200 рублей.
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