Кто такие карпообразные

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Карпообра́зные — отряд лучепёрых рыб. Характеризуются наличием веберова аппарата; плавательный пузырь соединён с кишечником. Преимущественно пресноводные рыбы. Число видов в отряде составляет около 15 % всех костных рыб. Среди Карпообразных имеются растительноядные, хищные и всеядные. Многие карпообразные имеют большое промысловое значение. Специально разводятся во многих рыбоводческих хозяйствах