Міні твір на тему Сад (шкільний сад)з дієприслівниковими зворотами (3 шт.) Будь ласка Терміново!!!
Українська мова
Міні твір на тему Сад (шкільний сад)з дієприслівниковими зворотами (3 шт.) Будь ласка Терміново!!!
Ответ(ы):
Гость:
У нас чудовий шкільний сад! Знаходячись на території цього саду.ми гуляємо,спілкуємось та насолоджуємось його красою.Сад завжди наповнений цілим оркестром звуків,запахів та кольорів.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Наш президент собирается посетить несколько городов с визитами и провести в них различные совещания. Совещания у президента длятся 3 часа. Ему нужн...
Английский язык
Литература
Биология