Міні твір на тему Сад (шкільний сад)з дієприслівниковими зворотами (3 шт.) Будь ласка Терміново!!!

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Міні твір на тему Сад (шкільний сад)з дієприслівниковими зворотами (3 шт.) Будь ласка Терміново!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нас чудовий шкільний  сад! Знаходячись на території цього саду.ми гуляємо,спілкуємось та насолоджуємось його красою.Сад завжди наповнений цілим оркестром звуків,запахів та кольорів.
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