Помогите пожалуйста по истории,фото внизу!!

Гость: Гость:

4 августа 1855 года Толстой принимал участие в сражении у Черной речки. Его неудачный исход тяжело подействовали на Толстого. 24 августа, когда союзники начали шестую бомбардировку города, Толстой находился на Бельбеке. Писатель не мог оставаться в стороне и 27 августа появился в пылающем городе. Он плакал, видя «город, объятый пламенем и французские знамена на наших бастионах». Через год Лев Николаевич ушел в отставку имея две медали: серебряную «За защиту Севастополя 1854-1855 г.г.» и бронзовую «В память Восточной войны 1853-1856 г.г.».