Помогите пожалуйста просклонять по падежам числительные. Очень прошу. Дроби: 12 ??елых 7/8 8,15
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Помогите пожалуйста просклонять по падежам числительные. Очень прошу. Дроби: 12 ??елых 7/8 8,15
Ответ(ы):
Гость:
У количественного числительного склоняется каждая цифра (слово).И.п.есть что?восемь рублей Р.п.нет чего?восьми рублей Д.п.рад чему?восьми рублям В.п.вижу что?восемь рублей Т.п.оплачу чем?восьмью рублями П..думаю о чём?о восьми рублях
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