Помогите пожалуйста просклонять по падежам числительные. Очень прошу. Дроби: 12 ??елых 7/8 8,15

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Помогите пожалуйста просклонять по падежам числительные. Очень прошу. Дроби: 12 ??елых 7/8 8,15

Автор: Гость