у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12

Математика

у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12

Автор: Гость