у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12

Математика
у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А л води  -  в бідоні; 2а л води - в бочці. б л води - використали з бочки х л -залишилося в бочці 2а-б=х 2*9-12=х х=6
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