Составить план устного пересказа сказки братец Лис и братец Кролик
Литература
Составить план устного пересказа сказки братец Лис и братец Кролик
Ответ(ы):
Гость:
1. введение о чем рассказ «Братец кролик» 2. основная мысль рассказа о братце кролик3.Заключение : Чем понравился рассказ »Братец кролик»1. введение о чем рассказ «Братец кролик»2. основная мысль рассказа о братце кролик3.Заключение : Чем понравился рассказ »Братец кролик»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
На элеватор в первый день привезли 4 целых 18- 25 (восемнадцать двадцать пятох) т. зерна, а во второй день - на 1целую 13-25 (тринадцать двадцат...
Математика
у бiдонi а л води,а в бочцi у 2р бiльше. З бочки використали б л води.Скiльки лiтрiв води залишилось у бочцi.обчисли,якщо а=9,б=12