Составить план устного пересказа сказки братец Лис и братец Кролик

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1. введение о чем рассказ «Братец кролик» 2. основная мысль рассказа о братце кролик3.Заключение : Чем понравился рассказ »Братец кролик»1. введение о чем рассказ «Братец кролик»2. основная мысль рассказа о братце кролик3.Заключение : Чем понравился рассказ »Братец кролик»