Чем объясняется слабое развитие органов чувств у круглых червей
Биология
Чем объясняется слабое развитие органов чувств у круглых червей
Ответ(ы):
Гость:
Так как большинство круглых червей ведут паразитический образ жизни, и живут они чаще всего либо внутри организма человека либо животного. То есть они почти не двигаются поэтому им не нужно хорошее развитие органов. Примеры червей: Аскарида, Острица, Ришта.
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