Чем объясняется слабое развитие органов чувств у круглых червей

Гость: Гость:

Так как большинство круглых червей ведут паразитический образ жизни, и живут они чаще всего либо внутри организма человека либо животного. То есть они почти не двигаются поэтому им не нужно хорошее развитие органов. Примеры червей: Аскарида, Острица, Ришта.