Анализ произведения последний лист о генри, и четырнадцать футов а грин Помогите плиз

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Сюжет "Четырнадцати фунтов" довольно прост: двое друзей оказываются в смертельно опасной ситуации - их путь преграждает широкая расселина, которую можно преодолеть только опасным прыжком. Один герой прыгает и преодолевает это препятствие, а другому не везет - он не допрыгивает, но успевает схватиться за край скалы. Теперь Рода поддерживает лишь рука друга, он висит над пропастью. Из новеллы также известно, что между друзьями стоит и другая проблема - любовь к одной девушке. Оба героя оказываются в безвыходном положении, в любом случае оба погибнут. Тогда Род принимает решение - он вонзает кинжал в руку Киста и погибает, в то время, как его друг остается в живых. Род думает о том, что любимая девушка выберет того, кто остался жить. Насколько помню, главные героини - две девушки, Сью и Джоанна, художницы, которые приехали в Нью-Йорк первая - откуда-то со Среднего Запада, а вторая - из Калифорнии. Девчонки вместе снимали квартиру-студию и "мостили себе дорогу в искусство написанием иллюстраций к рассказам, которыми начинающие писатели мостят себе дорогу в литературу" ( за точность цитаты не ручаюсь) Джоанна, "малокровная от калифорнийских зефиров", тяжело заболев пневмонией, совсем потеряла вкус к жизни и считала свои последние дни по листьям, облетавшим со старого плюща на стене соседнего дома. Жизнерадостная Сью пыталась расшевелить больную подругу, заинтересовать её своими новыми рисунками, но Джоанна только просила оставить её в покое, практически ничего не ела и всё время твердила, глядя на старый плющ: "Когда слетит последний лист, я умру". Сосед девушек, спившийся художник Берман ( насчёт фамилии не уверена) , искренне любил их обеих и часто говорил им: "Скоро я напишу шедевр и мы все уедем отсюда". Он написал его, свой шедевр: в холодную, дождливую и ветреную ночь, когда слетел последний лист, он нарисовал на стене зелёный листок плюща. Джоанна, увидев стойкий "листочек", который день за днём упорно держался на стебле, вновь захотела жить и пошла на поправку, а старый художник, жестоко простудившийся в ту самую ночь, вскоре умер от пневмонии.