Помогите написать сочинение на тему:Мой четвероногий друг. План: 1)Первая встреча 2)Смешной,забавный,милый(внешний вид) 3)Повадки и привычки 4)За что мы его полюбили? на страницу

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Помогите написать сочинение на тему:Мой четвероногий друг. План: 1)Первая встреча 2)Смешной,забавный,милый(внешний вид) 3)Повадки и привычки 4)За что мы его полюбили? на страницу

Автор: Гость