Два пункта отделены друг от друга на 80 см но карте равно 4 см каков масштаб карты
Математика
Два пункта отделены друг от друга на 80 см но карте равно 4 см каков масштаб карты
Ответ(ы):
Гость:
80/4=20 масштаб 1 см =20см
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