Топор весит килограмм и полтопора. Сколько килограммов весит топор
Математика
Топор весит килограмм и полтопора. Сколько килограммов весит топор
Ответ(ы):
Гость:
топор весит 1кг=1000г половина топора весит 1000:2=500г 1000г+500г=1500г или 1кг500г весит топор
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