Топор весит килограмм и полтопора. Сколько килограммов весит топор

Математика
Топор весит килограмм и полтопора. Сколько килограммов весит топор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 топор весит 1кг=1000г                                                                                    половина топора весит 1000:2=500г                                                                     1000г+500г=1500г или 1кг500г весит топор
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