Нужна помощь как был создан первый ПК кратко если можно

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Первые компьютеры из серии Mark были построены в Гарварде. МАРК создали в 1944 году, и этот компьютер был величиной с комнату, имеющей размер 55 футов в длину и 8 футов в высоту. МАРК мог выполнять широкий спектр расчетов. Он стал успешным изобретением и был использован ВМС США, эксплуатировался до 1959 года. Компьютер ENIAC был одним из самых важных достижений в вычислительной технике. Он был заказан во время Второй мировой войны американскими военными. В этом компьютере использовались вакуумные трубки вместо электродвигателей и рычагов для быстрых вычислений. Его скорость была в тысячи раз быстрее, чем у любого другого вычислительного устройства того времени. Этот компьютер был огромен и имел общую стоимость $ 500,000. ENIAC был в эксплуатации до 1955 года. ОЗУ или Random Access Memory был введен в 1964 году. Первый ОЗУ был металлоискательной пластиной, расположенной рядом с вакуумной трубкой, которая обнаружилвала разницу в электрических зарядах. Это был легкий способ хранения компьютерных команд. Существовало много нововведений в 1940 году. Манчестер разработал телекоммуникации Research Establishment. Это был первый компьютер, использовавший хранимую программу, и она начала функционировать в 1948 году. Манчестер MARK I продолжал жить в 1951 году и показал огромный прогресс. UNIVAC был построен создателями ENIAC. Это был самый быстрый и самый инновационный компьютер способный обрабатывать множество вычислений. Это был шедевр своего времени и получил высокую оценку общественности. IBM, первый персональный компьютер, широко используемый и доступный для людей. IBM 701 был первым компьютером общего назначения, разработанный IBM. Новый компьютерный язык называемый «Фортран» был использован в новой 704 модели. IBM 7090 также имел большой успех, и доминировал как офисный компьютер в течение следующих 20 лет.