Нужна помощь очень, спасибо за ранее) 1)Наследственная информация в клетке хранится в: а) в ядре б) рибосомах в) вольвокса г) пресноводной амёбы 2)Вставочный рост стебля характерен для представителей семейства: а) сложно...

Биология
Нужна помощь очень, спасибо за ранее) 1)Наследственная информация в клетке хранится в: а) в ядре б) рибосомах в) вольвокса г) пресноводной амёбы 2)Вставочный рост стебля характерен для представителей семейства: а) сложноцветных б) злаковых в) лилейных г) розоцветных 3)К какой группе онтост растения, состоящие из клеток,недифференцированных на ткани? а) мхов б) хвощей в) водорослей г) лишайников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в ядре 2) злаковых 3) водорослей
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