Нужна помощь очень, спасибо за ранее) 1)Наследственная информация в клетке хранится в: а) в ядре б) рибосомах в) вольвокса г) пресноводной амёбы 2)Вставочный рост стебля характерен для представителей семейства: а) сложно...

Биология

Нужна помощь очень, спасибо за ранее) 1)Наследственная информация в клетке хранится в: а) в ядре б) рибосомах в) вольвокса г) пресноводной амёбы 2)Вставочный рост стебля характерен для представителей семейства: а) сложноцветных б) злаковых в) лилейных г) розоцветных 3)К какой группе онтост растения, состоящие из клеток,недифференцированных на ткани? а) мхов б) хвощей в) водорослей г) лишайников

Автор: Гость