Нужна помощь срочно! 1) У человека Близорукость доминирует над нормальным зрение??. В семье один родитель имеет нормальное зрение а другой гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения ребенка с нормальным зрени...
Биология
Нужна помощь срочно! 1) У человека Близорукость доминирует над нормальным зрение??. В семье один родитель имеет нормальное зрение а другой гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения ребенка с нормальным зрением? 2)У томатов шаровидная форма плода доминирует над грушевидной, а красная окраска плодов над желтой. Какое потомство будет от скрещивания гетерозиготного по обоим признакам растения с растением, имеющим грушевидные красные (гетерозиготные) плоды? Решите пожалуйста! Зарание спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Пусть A - близорукость, a - норм зрение, B - кареглазость, b - голубоглазость. Оба родителя - AaBb. Оба продуцирую гаметы AB, Ab, aB и ab. Рисуем решетку Пеннета: Глубоглазые с норм зрением - это генотип вида aabb, кареглазые с близорукостью - A?B?. Считаем по решетке: первых - 1 из 16, вторых - 9 из 16. Вероятность: 6,25% и 56,25% соответственно.
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