Нужна помощь срочно! 1) У человека Близорукость доминирует над нормальным зрение??. В семье один родитель имеет нормальное зрение а другой гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения ребенка с нормальным зрени...

Биология

Нужна помощь срочно! 1) У человека Близорукость доминирует над нормальным зрение??. В семье один родитель имеет нормальное зрение а другой гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения ребенка с нормальным зрением? 2)У томатов шаровидная форма плода доминирует над грушевидной, а красная окраска плодов над желтой. Какое потомство будет от скрещивания гетерозиготного по обоим признакам растения с растением, имеющим грушевидные красные (гетерозиготные) плоды? Решите пожалуйста! Зарание спасибо!

Автор: Гость