В Казахстане растет 250 видов медоносных растений . Одна пятая из них-нектаоных
Математика
В Казахстане растет 250 видов медоносных растений . Одна пятая из них-нектаоных
Ответ(ы):
Гость:
50 нектарные растений
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