Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.

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Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.

Автор: Гость