Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.
Русский язык
Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.
Ответ(ы):
Гость:
[наклеивают], (которые прогибаются)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Найди Периметр ромба со стороной 8 сантиметров и периметр восьмиугольника у которого все стороны равны по 4 сантиметров Сравни периметры этих фигур
Математика