Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.

Русский язык
Пожалуйста выделите грамматические основы! При взвешивании небольших деталей, датчики наклеивают на стальные пластины, которые под действием силы тяжести прогибаются.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[наклеивают], (которые прогибаются)
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