1.Is it cold January? 2.Is it hot summer? 3.Is it dark in the evening? 4.Is it late at 10 o'clock in the evening ? 5.Is it light in the room now? переводите пожалуйста
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1.Is it cold January? 2.Is it hot summer? 3.Is it dark in the evening? 4.Is it late at 10 o'clock in the evening ? 5.Is it light in the room now? переводите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1. Холодно в Январе? 2. Жарко летом? 3. Темно вечером? 4. Поздно в 10 часов вечера? 5. Светло сейчас в комнате?
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