1.Is it cold January? 2.Is it hot summer? 3.Is it dark in the evening? 4.Is it late at 10 o'clock in the evening ? 5.Is it light in the room now? переводите пожалуйста

Английский язык
1.Is it cold January? 2.Is it hot summer? 3.Is it dark in the evening? 4.Is it late at 10 o'clock in the evening ? 5.Is it light in the room now? переводите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Холодно в Январе? 2. Жарко летом? 3. Темно вечером? 4. Поздно в 10 часов вечера? 5. Светло сейчас в комнате?
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