Какой вопрос к ответу They aren't mice , they're rats
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Какой вопрос к ответу They aren't mice , they're rats
Ответ(ы):
Гость:
Are they mice or rats?
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