Перед вами стоит задача оценить рентабельность N предприятий: стоит ли вообще их оставлять? Рассчитайте k1, k2, k3 - количество прибыльных, убыточных и тех, что не приносят прибыли или убытка казне, магазинов. Рассчитайте X - ...

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Перед вами стоит задача оценить рентабельность N предприятий: стоит ли вообще их оставлять? Рассчитайте k1, k2, k3 - количество прибыльных, убыточных и тех, что не приносят прибыли или убытка казне, магазинов. Рассчитайте X - конечную прибыль города от этих предприятий. Формат входных данных В первой строке вводится целое число предприятий N (1lt;= N lt;= 500) Во второй строке вводится N целых чисел P, где P - доход каждого предприятия (0 lt;= |P| lt;= 10000), причём доход может быть отрицательным, если он не покрывает всех расходов на содержание магазина. Формат выходных данных В первой строке выводятся значения k1, k2, k3. Во второй строке выводится конечная прибыль X.

Автор: Гость