Выясните как в Москве люди приспособились к природным условиям

География
Выясните как в Москве люди приспособились к природным условиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе акклиматизации лежит способность организма приспосабливаться  к новым условиям для обеспечения постоянства внутренней среды  : регулировать температуру тела, кровяное давление, обмен веществ . В процессе акклиматизации в определенной степени ухудшается самочувствие человека, появляются признаки усталости, снижается работоспособность. Чем больше отличаются климати­ческие и в целом природные условия нового места пребывания от привычных, чем хуже человек подготовился к жизни в новых условиях, тем сложнее и продолжительнее протекает процесс акли­матизации. 
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