Выясните как в Москве люди приспособились к природным условиям

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В основе акклиматизации лежит способность организма приспосабливаться к новым условиям для обеспечения постоянства внутренней среды : регулировать температуру тела, кровяное давление, обмен веществ . В процессе акклиматизации в определенной степени ухудшается самочувствие человека, появляются признаки усталости, снижается работоспособность. Чем больше отличаются климати­ческие и в целом природные условия нового места пребывания от привычных, чем хуже человек подготовился к жизни в новых условиях, тем сложнее и продолжительнее протекает процесс акли­матизации.