Какое отображение плоскости называется поворотом

Геометрия
Какое отображение плоскости называется поворотом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поворотом плоскости около данной точки называется такое движение при котором каждый Луч исходящий из этой точки поворачивается на один и тот же угол одном и том же направлении
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