Как решить это уравнение??? 3х+|х|=20 | - знак модуля!!!
Математика
Как решить это уравнение??? 3х+|х|=20 | - знак модуля!!!
Ответ(ы):
Гость:
3х+х=20. 3х-х=20 2х=20 4х=20. Х=10 Х=5
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