Построй два прямоугольника с одинаковыми периметрами, равными 12 см . какова длина их сторон ? можно ли построить другие прямоугольники с таким периметром ? обьясни . помогите пожалуйста
Математика
Построй два прямоугольника с одинаковыми периметрами, равными 12 см . какова длина их сторон ? можно ли построить другие прямоугольники с таким периметром ? обьясни . помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Половина периметра - это сумма двух сторон прямоугольника, значит она должна быть равна 6, тогда 1) со сторонами 2 и 4 2) со сторонами 1 и 5 и последний вариант 3 и 3, но это уже квадрат
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